Sampdoria | calciatori vaccinati al “San Martino” di Genova

(Di martedì 13 luglio 2021) Laaderisce alla campagna vaccinale. A due giorni dalla partenza per il ritiro a Ponte di Legno, Roberto D’Aversa e iblucerchiati hanno aderito alla campagna vaccinale contro il COVID-19. Nel primo pomeriggio di martedì 13 luglio, capitan Fabio Quagliarella e compagni si sono infatti recati all’Ospedale Policlinico “San” di, presso l’unità operativa Igiene del Padiglione 3, per sottoporsi alla dose di vaccino. SportFace.

Lasi vaccina. A due giorni dalla partenza per il ritiro a Ponte di Legno, Roberto D'Aversa e iblucerchiati hanno aderito alla campagna vaccinale anti Coronavirus - COVID - 19. A ...Mancini e Vialli, Lombardo, Evani, Nuciari e Salsano e perfino Battara: c'erano tutti,rimasti nel cuore dei baby boomers sampdoriani che mai avrebbero sognato unada scudetto. E ...La Sampdoria si vaccina all’Ospedale San Martino di Genova: Tonelli scherza con Verre dopo l’iniezione – FOTO La Sampdoria ha proceduto come da programma dei primi giorni di raduno a effettuare le vac ...L’ex centrocampista applaude l’ex compagno ai tempi dello scudetto con la Sampdoria anche per la sensibilità mostrata nella scelta dei giocatori e la capacità di coinvolgere tutta la rosa ...