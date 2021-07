Saman | i familiari sono riusciti ad averla vinta | gli investigatori rinunciano alle ricerche

Advertising

arwen0506 : RT @ilgiornale: Stop alle ispezioni nei terreni. Caccia ai familiari latitanti - morenoAlmare : RT @ilgiornale: Stop alle ispezioni nei terreni. Caccia ai familiari latitanti - monikindaaaa : RT @ilgiornale: Stop alle ispezioni nei terreni. Caccia ai familiari latitanti - ilgiornale : Stop alle ispezioni nei terreni. Caccia ai familiari latitanti - ItsTinaslife : RT @chilhavistorai3: Saman: Sospese le ricerche a #Novellara. Comunicato dei Carabinieri di #ReggioEmilia e #Guastalla. Continuano le indag… -

Ultime Notizie dalla rete : Saman familiari

A detta del ragazzo, la 18enne non sarebbe stata uccisa , ma sarebbe prigioniera per costringerla al volere dei: fissato l'incidente probatorio per la testimonianza del fidanzato Il ......viveva la famiglia diAbbas e dove si pensa sia stato sepolto il corpo della 18enne pachistana, che rifiutò un matrimonio combinato e che per questo motivo sarebbe stata uccisa dai. ...Non c'è traccia della 18enne pakistana: si ipotizza che sia stata uccisa dai familiari per aver rifiutato nozze forzate. Per il fidanzato è viva ...NOVELLARA (Reggio Emilia) – Siamo stanchi, vogliamo solo tornare alla normalità. E’ così che la famiglia Bartoli declina la nostra richiesta di una intervista, dopo che le ricerche del corpo di Saman ...