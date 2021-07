Saman | i familiari sono riusciti ad averla vinta | gli investigatori rinunciano alle ricerche

(Di martedì 13 luglio 2021) Dopo oltre due mesi diintensive, ledel corpo diAbbas siinterrotte: a questo punto, un’altra ipotesi prende concretezza. Non proseguiranno oltre ledella salma diAbbas, la 18enne pakistana che si sospetta sia stata uccisa dallo zio per aver rifiutato un matrimonio combinato: dopo 67 giorni di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Le stesse in cui tutti i suoilavoravano. Dove si trova il corpo diA parlare è stato un carabiniere impegnato nelle ricerche che ha spiegato, come riportato dal Corriere : "Certo, ......fermati, tra cui il cugino Ikram , per il quale il Tribunale del Riesame ha di recente negato la scarcerazione dopo l'arresto avvenuto il 28 maggio scorso in Francia. Approfondisci, ...Saman Abbas è sepolta tra le serre dell’azienda agricola di Novellara, dove lavoravano i suoi familiari. Ne sono convinti gli investigatori Il 13 luglio, dopo 67 giorni, sono state sospese le ricerche ...“Saman Abbas è sepolta a Novellara, non crediamo sia stata portata in Pakistan”. Lo hanno detto le forze dell’ordine impegnate nelle ricerche della 18enne scomparsa dopo essersi opposta a un matrimoni ...