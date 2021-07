Salvini,mascherine all’aperto? De Luca cambi mestiere (Di martedì 13 luglio 2021) “La Campania e’ l’unica regione dove vige l’ obbligo di indossare la mascherina all’ aperto. Chiedete a chi lavora nei caseifici, con 40 gradi, che cosa significa”. Il leader della Lega Matteo Salvini ha ribadito le critiche al presidente della Giunta regionale De Luca, parlando in piazza Aldo Moro, a Battipaglia (Salerno). “Sono vicino ai milioni di campani che devono sottostare ai capricci di De Luca. Per me, dovrebbe cambiare mestiere”, ha aggiunto Salvini. “Con 40 gradi, la mascherina fa male alla salute oltre che al cervello. Mi domando quale sia il motivo di questo accanimento. Ci ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 luglio 2021) “La Campania e’ l’unica regione dove vige l’ obbligo di indossare la mascherina all’ aperto. Chiedete a chi lavora nei caseifici, con 40 gradi, che cosa significa”. Il leader della Lega Matteoha ribadito le critiche al presidente della Giunta regionale De, parlando in piazza Aldo Moro, a Battipaglia (Salerno). “Sono vicino ai milioni di campani che devono sottostare ai capricci di De. Per me, dovrebbeare”, ha aggiunto. “Con 40 gradi, la mascherina fa male alla salute oltre che al cervello. Mi domando quale sia il motivo di questo accanimento. Ci ...

