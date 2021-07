Saipem | perfezionata l’acquisizione di asset Naval Energies nell’eolico flottante

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) –ha perfezionatodelle attività nel settore dell’energia eolicadi, società controllata daGroup. Le due società hanno comunicato che si sono verificate tutte le condizioni necessarie per perfezionare l’operazione, annunciata lo scorso 4 giugno. In particolare,ha acquisito dale attività nel settore dell’energia eolicarelative al know-how ingegneristico delle unità flottanti, i relativi diritti di proprietà intellettuale e ...

In particolare,ha acquisito da Naval Energies le attività nel settore dell'energia eolica flottante relative al know - how ingegneristico delle unità flottanti, i relativi diritti di ...