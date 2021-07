Sacha Baron Cohen furioso: fa causa all’azienda Usa che sfrutta Borat per pubblicizzare la cannabis (Di martedì 13 luglio 2021) Sacha Baron Cohen fa causa a un’azienda Usa che ha usato il suo personaggio di Borat e una battuta del film per pubblicizzare la cannabis… Altro che Borat: a differenza del personaggio cinematografico che lo ha reso celebre nel mondo col film del 2006 diretto da Larry Charles, Sacha Baron Cohen è tutt’altro che ingenuo e stralunato come il giornalista kazako a cui ha prestato volto e mimica irresistibile… E così, forte delle sue convinzioni e fiero fustigatore dei costumi moderni inclini all’uso di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021)faa un’azienda Usa che ha usato il suo personaggio die una battuta del film perla… Altro che: a differenza del personaggio cinematografico che lo ha reso celebre nel mondo col film del 2006 diretto da Larry Charles,è tutt’altro che ingenuo e stralunato come il giornalista kazako a cui ha prestato volto e mimica irresistibile… E così, forte delle sue convinzioni e fiero fustigatore dei costumi moderni inclini all’uso di ...

