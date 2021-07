Russell Crowe in fila con 7.000 australiani per vaccinarsi contro il Covid-19 (Di martedì 13 luglio 2021) Russell Crowe fa la fila con migliaia di australiani per ottenere la sua prima dose del vaccino, mentre esorta gli altri a fare lo stesso. Russell Crowe ha rivelato di aver ricevuto la sua prima dose del vaccino contro il Covid-19. L'attore cinquantasettenne si è unito a una fila di migliaia di persone per vaccinarsi questa domenica, prima di sollecitare i suoi compatrioti a fare lo stesso. "Ecco come ho trascorso la mia domenica. In fila con altri 7000 bravi cittadini per ottenere la prima dose del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 luglio 2021)fa lacon migliaia diper ottenere la sua prima dose del vaccino, mentre esorta gli altri a fare lo stesso.ha rivelato di aver ricevuto la sua prima dose del vaccinoil-19. L'attore cinquantasettenne si è unito a unadi migliaia di persone perquesta domenica, prima di sollecitare i suoi compatrioti a fare lo stesso. "Ecco come ho trascorso la mia domenica. Incon altri 7000 bravi cittadini per ottenere la prima dose del ...

