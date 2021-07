Rui Patricio sbarca a Roma, primo acquisto era Mourinho (Di martedì 13 luglio 2021) Rui Patricio è sbarcato a Roma con un volo proveniente da Lisbona e sarà il primo acquisto dell'era Mourinho e di Tiago Pinto nel mercato estivo. Il portiere del Wolverhampton arriva a titolo definito ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Ruito acon un volo proveniente da Lisbona e sarà ildell'erae di Tiago Pinto nel mercato estivo. Il portiere del Wolverhampton arriva a titolo definito ...

Advertising

DiMarzio : #Roma, #RuiPatricio è in città - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Mendes a #Roma per la conferenza di #Mourinho: definirà con i giallorossi anche l'operazio… - DiMarzio : La #Roma conta di definire oggi #RuiPatricio. Visite confermate per #PauLopez - usodistorto : @strumentiumani D'Accordo con te, ma Morgan è stato un bel portiere che più di qualche partita l'ha salvata. Speria… - calcioepepe : RT @MarcoJuric: #Calciomercato, ecco Rui #Patricio. Primo acquisto della #ASRoma di #Mourinho: operazione da 11,5 mln di euro più bonus htt… -