Rui-Patricio | il portiere è diventato giallorosso

(Di martedì 13 luglio 2021) Oggi 13 Luglio 2021 Rui-è sbarcato a Roma sponda Trigoria per difendere la porta giallorossa con le unghie e i denti. Era atteso già ieri ma ha dovuto sistemare le ultime cose per poter essere disponibile alla corte di Mourinho. Il calciatore ha svolto le visite mediche e si godrà gli ultimi giorni di vacanza prima di andare nella seconda fase di ritiro a fine Luglio in allenamento con la sua nuova squadra che piano piano sta costruendo una rosa competitiva. Roma: avanza Alex Telles per sostituire Spinazzola Rui-: l’arrivo a Roma Dal Wolverhampton è arrivato nella Capitale Romana ilRui ...

Advertising

DiMarzio : #Roma, #RuiPatricio è in città - Gazzetta_it : Rui Patricio è sbarcato a Roma, dopo le visite mediche a Trigoria da Mou #calciomercato - Agenzia_Ansa : Roma, arriva a Fiumicino Rui Patricio, il portiere di Mourinho. E' il primo acquisto del mister giallorosso. In aer… - infoitsport : Rui Patricio è a Roma. Il portiere è sbarcato a Fiumicino, ora le visite mediche - FOTO - infoitsport : Roma, dopo Rui Patricio è il turno di Xhaka -

Ultime Notizie dalla rete : Rui Patricio

E' il primo acquisto dell'era Mourinho - Pinto, firmerà un contratto triennale per 3 milioni a stagione. E' arrivato a Roma, portiere della Nazionale portoghese, ex Wolverhampton e primo acquisto di Josè Mourinho e Tiago Pinto per il mercato estivo. Il calciatore, arrivato da Lisbona via aereo, sosterrà le ...APPROFONDIMENTI CALCIO Roma, ecco. Ora sprint per Xhaka CALCIOMERCATO Roma, Pellegrini: a giorni l'incontro per il rinnovo Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini , ha dichiarato: 'È ...Roma, oggi giornata speciale: non solo la nuova maglia. Operazione da 40 milioni di euro per il club dei Friedkin. Ufficiale l'accordo ...E' arrivato a Roma Rui Patricio, portiere della Nazionale portoghese, ex Wolverhampton e primo acquisto di Josè Mourinho e Tiago Pinto per il mercato estivo. Il calciatore, arriv ...