Rui Patricio è atterrato a Roma: oggi visite mediche e firma sul contratto (Di martedì 13 luglio 2021) Partito questa mattina dal Portogallo, Rui Patricio è atterrato a Roma alle 11:30 circa, per iniziare la sua nuova avventura in giallo rosso. Il portiere portoghese firmerà un contratto da 2 milioni ... Leggi su globalist (Di martedì 13 luglio 2021) Partito questa mattina dal Portogallo, Ruialle 11:30 circa, per iniziare la sua nuova avventura in giallo rosso. Il portiere portoghese firmerà unda 2 milioni ...

Advertising

DiMarzio : #Roma, #RuiPatricio è in città - Gazzetta_it : Rui Patricio è sbarcato a Roma, dopo le visite mediche a Trigoria da Mou #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Mendes a #Roma per la conferenza di #Mourinho: definirà con i giallorossi anche l'operazio… - forzaroma : VIDEO - Le visite di Rui Patricio: la #ASRoma lo fa passare dall’ingresso di servizio - andreastoolbox : Roma, Rui Patricio arriva in città: ora visite mediche e firma. Le news di calciomercato | Sky Sport… -