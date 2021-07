Rui Patricio è arrivato a Roma Adesso le visite mediche

(Di martedì 13 luglio 2021) Ruiè il nuovo portiere della: il 33enne portoghese, reduce da Euro 2020, arriva in giallorosso dal Wolverhampton. Questa mattina, dopo le 11, l’estremo difensore è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino, ed ènella Capitale. Per il portiere sono in programma ledi rito e poi la firma sul nuovo contratto. FOTO: Twitter RuiL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CALCIOMERCATO ROMA, IL GIORNO DI RUI PATRICIO
La dirigenza della Roma sta lavorando su più fronti in questi giorni di calciomercato estivo per migliorare l'organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Josè Mourinho.

Rui Patricio è in arrivo nella Capitale, dove inizierà la sua nuova avventura con i giallorossi. Definito l'accordo col Wolverhampton per 11.5 milioni di euro più bonus.

Rui Patricio arriverà domani mattina a Ciampino con un volo privato e in giornata sosterrà le visite mediche. L'estremo difensore portoghese arriverà nella Capitale.

Rui Patricio è arrivato a Roma. Il nuovo portiere è atterrato alle 11 a Fiumicino con un volo da Lisbona (TAP 834) partito intorno alle 7.30 dal Portogallo. È stato accolto dallo staff della Roma.