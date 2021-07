Rugby | Sei Nazioni Under 20 | un’Italia da urlo spaventa l’Inghilterra | che conquista il Grand Slam

Leggi su oasport

(Di martedì 13 luglio 2021) Compie una rimonta incredibile, dal -19 al -5 ad inizio ripresa, poi mette in seria difficoltà, che solo negli ultimi minuti riesce a trovare l’allungo decisivo. Per i ragazzi di Brunello una chiusura del Sei2021 che conferma le bellissime prestazioni viste sin qui, giocandosela punto punto con la più forte del lotto. Partenza difficilissima per gli azzurri, che prima sbagliano un calcio di allontanamento, poi subiscono l’assalto inglese, fanno fallo, due touche, due falli in maul e, alla fine, sempre con un vantaggio da sfruttare la palla arriva a Orlando Bailey e meta per il 7-0 al 7’. Buona reazione azzurra, ma la bella azione ...