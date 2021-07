Rosmarino negli spaghetti alle vongole, rissa al ristorante. Il titolare: 'Una scusa per non pagare il conto' (Di martedì 13 luglio 2021) Un sereno pranzo domenicale al ristorante diventato una rissa . Il tutto a causa di un ingrediente non gradito: il Rosmarino nella pasta alle vongole . È quando successo domenica 11 luglio a Porto ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Un sereno pranzo domenicale aldiventato una. Il tutto a causa di un ingrediente non gradito: ilnella pasta. È quando successo domenica 11 luglio a Porto ...

Violetta_2021 : @DavideFalchieri Il rosmarino negli spaghetti alle vongole, non c entra proprio un bel niente?????? - IMBURBE_RITO : RT @ilmessaggeroit: Turisti trovano il rosmarino negli spaghetti alle vongole e tentano di aggredire il cuoco: tensione a Porto Recanati ht… - infoitinterno : Rosmarino negli spaghetti alle vongole: spoletini scatenano il pandemonio al ristorante - huge1961 : RT @Lucrezi97533276: Il rosmarino negli spaghetti alle vongole, in bianco.... ditemi che non è vero ...?????? - Franco32656300 : RT @Lucrezi97533276: Il rosmarino negli spaghetti alle vongole, in bianco.... ditemi che non è vero ...?????? -