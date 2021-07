Roma, Rui Patricio nella capitale: visite mediche e firma del contratto (Di martedì 13 luglio 2021) E’ Rui Patricio il primo acquisto di José Mourinho e di Tiago Pinto. L’ex portiere del Wolverhampton è sbarcato nella capitale per sostenere le visite mediche a Villa Stuart e per firmare un contratto triennale da 3 milioni a stagione. Il portoghese arriva a titolo definitivo per una cifra vicina agli 11 milioni più un paio di bonus. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) E’ Ruiil primo acquisto di José Mourinho e di Tiago Pinto. L’ex portiere del Wolverhampton è sbarcatoper sostenere lea Villa Stuart e perre untriennale da 3 milioni a stagione. Il portoghese arriva a titolo definitivo per una cifra vicina agli 11 milioni più un paio di bonus. SportFace.

