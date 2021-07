**Roma, Raggi, 'Ponte Farnese rappresenta la natura della città, crocevia che unisce'** (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Questo Ponte ricorda la nostra natura, quindi io credo davvero che quest'opera possa rappresentare davvero la nostra identità, in un momento in cui c'è bisogno di ripartire costruendo anche sulla propria identità". Lo afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi, che oggi a Ponte Sisto a Roma ha presenziato all'inaugurazione di 'Ponte Farnese', il Ponte di cartone di 18 metri realizzato dall'artista francese Olivier Grossetete ispirato al progetto originario di Michelangelo che collegherà simbolicamente per qualche giorno Palazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Questoricorda la nostra, quindi io credo davvero che quest'opera possare davvero la nostra identità, in un momento in cui c'è bisogno di ripartire costruendo anche sulla propria identità". Lo afferma la sindaca di Roma Virginia, che oggi aSisto a Roma ha presenziato all'inaugurazione di '', ildi cartone di 18 metri realizzato dall'artista francese Olivier Grossetete ispirato al progetto originario di Michelangelo che collegherà simbolicamente per qualche giorno Palazzo ...

