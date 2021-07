Roma, per la fascia si segue la pista che porta ad Alex Telles (Di martedì 13 luglio 2021) La Roma ha individuato in Alex Telles il nome per coprire l’assenza di Spinazzola: si lavora con lo United per un prestito Per la fascia sinistra della Roma è spuntato il nome di Alex Telles. A riferirlo è Gianluca Di Marzio durante Calciomercato l’Originale. Il terzino sinistro del Manchester United ha giocato poche partite in stagione ma è reputato dalla società capitolina un giocatore di qualità. I giallorossi lo vorrebbero, inizialmente, acquisire in prestito per dare a Josè Mourinho un sostituto affidabile per l’assenza di Leonardo Spinazzola. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Laha individuato inil nome per coprire l’assenza di Spinazzola: si lavora con lo United per un prestito Per lasinistra dellaè spuntato il nome di. A riferirlo è Gianluca Di Marzio durante Calciomercato l’Originale. Il terzino sinistro del Manchester United ha giocato poche partite in stagione ma è reputato dalla società capitolina un giocatore di qualità. I giallorossi lo vorrebbero, inizialmente, acquisire in prestito per dare a Josè Mourinho un sostituto affidabile per l’assenza di Leonardo Spinazzola. L'articolo ...

