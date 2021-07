Roma, ora è ufficiale: Rui Patricio è il nuovo portiere dei giallorossi (Di martedì 13 luglio 2021) Rui Patricio è il nuovo portiere della Roma. A darne l’annuncio è lo stesso club capitolino sul proprio profilo Twitter. Si chiude così una trattativa che sembrava già ben indirizzata da tempo, visto l’approdo del tecnico portoghese José Mourinho sulla panchina dei giallorossi. Il portiere arriva dal Wolverhampton, e succede così a Pau Lopez, che nei giorni scorsi è passato al Marsiglia. La Roma ha poi comunicato che verranno corrisposti 11,5 milioni di euro al club inglese per il trasferimento. Rui Patricio, che indosserà la maglia numero 1, ha firmato un ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Ruiè ildella. A darne l’annuncio è lo stesso club capitolino sul proprio profilo Twitter. Si chiude così una trattativa che sembrava già ben indirizzata da tempo, visto l’approdo del tecnico portoghese José Mourinho sulla panchina dei. Ilarriva dal Wolverhampton, e succede così a Pau Lopez, che nei giorni scorsi è passato al Marsiglia. Laha poi comunicato che verranno corrisposti 11,5 milioni di euro al club inglese per il trasferimento. Rui, che indosserà la maglia numero 1, ha firmato un ...

