Roma | il presidente Dan Friedkin entra nel consiglio d’amministrazione dell’ECA

Il presidente della Roma, Dan Friedkin, entra ufficialmente nel consiglio d'amministrazione dell'ECA (European Football Association). La notizia è stata resa nota dal profilo Twitter ufficiale dell'ECA, ecco il messaggio: "Congratulazioni a Dan Friedkin, che è stato nominato membro del consiglio di amministrazione e che ora assumerà la carica di membro del comitato esecutivo della Corte dei conti europea". Congratulations to Dan Friedkin, @OfficialASRoma, who has been appointed ...

