Roma, Fatebenefratelli da record: all'Isola Tiberina, in 30 ore, sono nati 36 bambini (Di martedì 13 luglio 2021) Fatebenefratelli da record: all'Isola Tiberina, in 30 ore, sono nati 36 bambini. Un fine settimana da ricordare, per lo storico ospedale Romano, che ha assistito 36 mamme nel dare alla luce i loro ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021)da: all', in 30 ore,36. Un fine settimana da ricordare, per lo storico ospedaleno, che ha assistito 36 mamme nel dare alla luce i loro ...

Advertising

UfficioStampaF2 : #Fatebenefratelli da record: all'#IsolaTiberina, in 30 ore, sono nati 36 bambini Il servizio di @leggoit??… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fatebenefratelli da record: all'Isola Tiberina, in 30 ore, sono nati 36 bambini #Roma - leggoit : Fatebenefratelli da record: all'Isola Tiberina, in 30 ore, sono nati 36 bambini #Roma - davidedesario : Una bella notizia dopo l'altra. Fatebenefratelli da record: all'Isola Tiberina, in 30 ore, sono nati 36 bambini...… - DrFrankCapuano : @Pontifex_it Sua santità. Non abbandoni il Fatebenefratelli di Roma! -