Roma, Dzeko: “Diciannovesima stagione da professionista, sempre più motivato” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “19esima stagione da professionista e sempre più carico e motivato”. Con questa didascalia Edin Dzeko accompagna la foto che lo ritrae con la nuova maglia della Roma nel post pubblicato nel suo profilo Instagram. L’attaccante bosniaco ha quindi la giusta carica in vista della prossima stagione con i giallorossi, che saranno guidati dal portoghese José Mourinho. Per Dzeko sarà la settima stagione nella Capitale. Di seguito, il post originale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edin ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) “19esimadapiù carico e”. Con questa didascalia Edinaccompagna la foto che lo ritrae con la nuova maglia dellanel post pubblicato nel suo profilo Instagram. L’attaccante bosniaco ha quindi la giusta carica in vista della prossimacon i giallorossi, che saranno guidati dal portoghese José Mourinho. Persarà la settimanella Capitale. Di seguito, il post originale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edin ...

