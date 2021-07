Roma | Dzeko con la nuova maglia | “Sempre più motivato”

(Di martedì 13 luglio 2021) Edinsembra pronto ad unastagione con la. Il 35enne bosniaco ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae con lagiallorossa, accompagnata dall’eloquente didascalia: “19esima stagione da professionista epiù carico e“. Una foto ed una frase che lasciano poco spazio ad interpretazioni, anche se il futuro del centravanti ex Manchester City fino a qualche mese fa non sembrava essere così certo. Gli indizi però fanno pensare che, che è alla settima stagione nella Capitale, si metterà agli ...

Corriere dello Sport

- Contento degli allenamenti , contento di Mourinho e contento della nuova maglia. Edininsomma sta vivendo questi primi giorni di ritiro col sorriso, molto concentrato sul lavoro e su ...1 Edin, attaccante della, posa con la nuova maglia giallorossa, in vista di una nuova stagione: '19esima stagione da professionista e sempre più carico e motivato'.Mauro Icardi è una concreta possibilità per la Roma. Come riporta Agipro, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, l’arrivo nella capitale è più probabile di quanto si pensi e si gioca a 6,00. I ...“Sento l’amore dei tifosi ogni volta che metto piede nella città e sono orgoglioso e geloso di questa cosa” Walter Sabatini, ex direttore sportivo giallorossi, ha parlato della Roma a “calciomercato.i ...