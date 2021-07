Roma brucia. Rifiuti dati alle fiamme nel "selvaggio est" (Di martedì 13 luglio 2021) Non solo autobus flambè. A Roma, e in particolare nel quadrante est, invaso di Rifiuti ormai da un mese, va a fuoco anche la monnezza. La settimana scorsa, dal primo all'8 luglio, sono stati segnalati ottanta roghi di Rifiuti. Una media di dieci incendi dolosi a notte. Quadraro, Finocchio, Monte Mario, Tor Bella Monaca sono i quartieri più colpiti, quelli nei quali la mancata raccolta dell'immondizia esaspera i cittadini e arma i piRomani. Le cause? Eccesso di indisponenza da parte dei cittadini, vandalismo ma anche banali incidenti (un mozzicone di sigaretta spento male, se tocca quei cumuli di Rifiuti, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) Non solo autobus flambè. A, e in particolare nel quadrante est, invaso diormai da un mese, va a fuoco anche la monnezza. La settimana scorsa, dal primo all'8 luglio, sono stati segnalati ottanta roghi di. Una media di dieci incendi dolosi a notte. Quadraro, Finocchio, Monte Mario, Tor Bella Monaca sono i quartieri più colpiti, quelli nei quali la mancata raccolta dell'immondizia esaspera i cittadini e arma i pini. Le cause? Eccesso di indisponenza da parte dei cittadini, vandalismo ma anche banali incidenti (un mozzicone di sigaretta spento male, se tocca quei cumuli di, ...

