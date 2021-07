Roma: 27enne investe pedone e scappa durante i festeggiamenti, rintracciato dalla polizia (Di martedì 13 luglio 2021) Un suv che durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei ha investito un pedone sul lungotevere a Roma, è stato rintracciato oggi dalla polizia locale. Il conducente, un 27enne, è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso, dopo aver colpito un uomo di 40 anni con la sua BMW X2 nei pressi di Trastevere, allontanandosi subito dopo l’incidente. Il 40enne di nazionalità straniera ha riportato diverse fratture ed è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli in codice arancione. Anche un 28enne è stato coinvolto nell’incidente, ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) Un suv cheper la vittoria dell’Italia agli Europei ha investito unsul lungotevere a, è statooggilocale. Il conducente, un, è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso, dopo aver colpito un uomo di 40 anni con la sua BMW X2 nei pressi di Trastevere, allontanandosi subito dopo l’incidente. Il 40enne di nazionalità straniera ha riportato diverse fratture ed è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli in codice arancione. Anche un 28enne è stato coinvolto nell’incidente, ...

