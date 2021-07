Roberto Mancini, il protagonista assoluto della vittoria agli europei (Di martedì 13 luglio 2021) Il pianeta attorno al quale tutti i satelliti si sono allineati in maniera perfetta. Roberto Mancini è senza dubbio il simbolo di questo europeo. Capace di prendere in mano una nazionale dalle ceneri ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 luglio 2021) Il pianeta attorno al quale tutti i satelliti si sono allineati in maniera perfetta.è senza dubbio il simbolo di questo europeo. Capace di prendere in mano una nazionale dalle ceneri ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Grande riconoscenza a Roberto #Mancini e ai nostri giocatori hanno ben rappresentato l’#Italia e hanno… - EURO2020 : These two ?? ???? Roberto Mancini and Gianluca Vialli ?? #EURO2020 - chetempochefa : Questi Europei non potevano che concludersi con l’abbraccio più bello: quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini… - Martina060614 : RT @iF2is: Roberto Mancini #EURO2020 - FranciCipolloni : RT @LaStampa: Grazie a Mancini ho rivisto il “mio” Bearzot Roberto è stato un vero mister, un leader -