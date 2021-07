Ritrova il figlio rapito dopo 24 anni. La storia che ha commosso la Cina

Advertising

"Sta bene", ha dichiarato Guo ai media, dopo il ritrovamento del. " Dio mi ha trattato bene ". La sua storia ha toccato i cuori della Cina e il mondo del cinema , che alla sua ricerca del ...Dopo che suovenne rapito, nel 1997, il signor Guo ha viaggiato in più di 20 province del Paese in sella ad una bicicletta per riuscire a rintracciarlo. Portando in giro la foto di suo...Dopo che suo figlio è stato rapito nel 1997, il padre Guo ha viaggiato in più di 20 province del Paese in sella ad una bicicletta per riuscire a rintracciarlo I media locali… Leggi In Cina il ...Ci sono voluti 24 anni ma non si è mai arreso. In tutto questo tempo ha cercato suo figlio, rapito quando era solo un bimbo di due anni dal cortile di casa, girando per migliaia di chilometri in moto ...