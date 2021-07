Ritorno Al Crimine | il sequel della saga di Massimiliano Bruno | tra stanca parodia e mix di generi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 luglio 2021) Senza giri di parole: al confronto delAl, il primo episodioserie, Non Ci Resta Che Il, che di suo era già parecchio bruttino, fa la figura del mezzo capolavoro. Sarà che stavolta non c’è nemmeno il mestiere di uno sceneggiatore esperto come Nicola Guaglianone, ma lo script messo in piedi a otto mani dal regista, Alessandro Aronadio, Andrea Bassi e Renato Sannio è modestissimo. Il film comincia dal punto esatto in cui si era concluso il primo episodio, per cui lo spettatore che non conosca a menadito la storia di ...