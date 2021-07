RIPARTIRE DALLA NATURA

Leggi su panorama

(Di martedì 13 luglio 2021) «Lanon è un posto da visitare ma il sentirsi a casa». Non poteva certo immaginarlo, ma attraverso queste parole Gary Snyder ha perfettamente descritto il sentimento di milioni di individui in giro per il mondo. In questo anno e mezzo di pandemia, chiusi tra quattro mura, non ci siamo mai sentiti così lontani da casa. E oggi, sono sempre più numerose le persone che, almeno in vacanza, cercano un contatto con la. Secondo Speedvacanze.it - il più grande tour operator italiano per i viaggi di gruppo - il 75% degli italiani appartiene alla «tribù dei viaggiatori indomiti», ovvero coloro che amano esplorare luoghi nuovi e che viaggiano per il puro ...