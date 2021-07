Riparte il CIS | Melucci | «Lavoro collegiale | grazie al ministro Carfagna»

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 13 luglio 2021) La riunione di questa mattina del Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto ha sancito lanza di un fondamentale percorso progettuale per la città.Il sindaco Rinaldo, insieme con il segretario generale Eugenio De Carlo e il responsabile della direzione Gabinetto Sindaco Francesco Murianni, ha espresso alper il Sud Marala gratitudine per aver riavviato i lavori della cabina di regia, che oggi può contare anche sul fattivo contributo del nuovo Responsabile Unico del Contratto, il direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Paolo Esposito.«Siamo soddisfatti perché ...