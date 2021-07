Rinnovo Insigne: La trattativa non decolla le ultime! (Di martedì 13 luglio 2021) Non c’è ancora un accordo fra il Napoli e il suo capitano Lorenzo Insigne sul Rinnovo del contratto. Rinnovo Insigine le richieste del giocatore Il numero 10 della nazionale, fresco campione d’Europa secondo quanto riportato da ” Tuttosport” ha chiesto alla società Partenopea un Rinnovo a 6 milioni di euro. Il contratto attuale di Insigne scade il 30 giugno 2022 e il giocatore percepisce un cifra leggermente inferiore ai 5 milioni. Il capitano ha dunque richiesto un Rinnovo con adeguamento dello stipendio in suo favore ma il Napoli non ci sta. Napoli: Rinnovo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) Non c’è ancora un accordo fra il Napoli e il suo capitano Lorenzosuldel contratto.Insigine le richieste del giocatore Il numero 10 della nazionale, fresco campione d’Europa secondo quanto riportato da ” Tuttosport” ha chiesto alla società Partenopea una 6 milioni di euro. Il contratto attuale discade il 30 giugno 2022 e il giocatore percepisce un cifra leggermente inferiore ai 5 milioni. Il capitano ha dunque richiesto uncon adeguamento dello stipendio in suo favore ma il Napoli non ci sta. Napoli:...

