Rimborsopoli, Nicole Minetti patteggia la condanna. Che fine ha fatto oggi l'ex politica? (Di martedì 13 luglio 2021) L'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi nonché ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti , nel processo di secondo grado con al centro la cosiddetta "Rimborsopoli" al Pirellone , ha ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 luglio 2021) L'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi nonché ex consigliera regionale lombarda, nel processo di secondo grado con al centro la cosiddetta "" al Pirellone , ha ...

Advertising

sindaco_roma : RT @Miti_Vigliero: Rimborsopoli Lombardia: appello conferma condanne per capogruppo Lega al Senato Romeo e Bossi jr Via libera al patteggi… - Lacasespoglia : RT @Misurelli77: Leghisti e igienista dentale... Rimborsopoli Lombardia: appello conferma condanne per capogruppo Lega al Senato Romeo e B… - FilippoTurati5 : RT @Misurelli77: Leghisti e igienista dentale... Rimborsopoli Lombardia: appello conferma condanne per capogruppo Lega al Senato Romeo e B… - FabrizioMauri2 : RT @_DAGOSPIA_: NICOLE MINETTI PATTEGGIA 1 ANNO E UN MESE NEL PROCESSO 'RIMBORSOPOLI' - ERA ACCUSATA DI PECULATO - ladyrosmarino : RT @AntScibilia: Penso che chi ha votato o voterà per questi personaggi è potenzialmente un ladro. Rimborsopoli Lombardia, condanne in ap… -