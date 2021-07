Rimborsopoli Lombardia, condanne in appello a Romeo (Lega), Bossi jr. e Nicole Minetti (Di martedì 13 luglio 2021) L’attuale capogruppo della Lega in Senato ed ex consigliere lombardo Massimiliano Romeo, tra gli imputati nel processo di secondo grado con al centro la cosiddetta ‘Rimborsopoli’ al Pirellone, si è visto confermare oggi la condanna a 1 anno e 8 mesi per peculato. Lo ha deciso la seconda Corte d’appello di Milano che ha confermato, tra l’altro, la pena di 1 anno e mezzo per l’eurodeputato Angelo Ciocca. Accolto il patteggiamento proposto da Alessandro Colucci, deputato del gruppo misto, a 1 anno, 8 mesi e 20 giorni. I giudici hanno dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell’eurodeputato Stefano ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) L’attuale capogruppo dellain Senato ed ex consigliere lombardo Massimiliano, tra gli imputati nel processo di secondo grado con al centro la cosiddetta ‘’ al Pirellone, si è visto confermare oggi la condanna a 1 anno e 8 mesi per peculato. Lo ha deciso la seconda Corte d’di Milano che ha confermato, tra l’altro, la pena di 1 anno e mezzo per l’eurodeputato Angelo Ciocca. Accolto il patteggiamento proposto da Alessandro Colucci, deputato del gruppo misto, a 1 anno, 8 mesi e 20 giorni. I giudici hanno dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell’eurodeputato Stefano ...

