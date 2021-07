Riina ha parlato di “un uomo dall’Albania” | ma per via d’Amelio o la strage Chinnici? Il mistero su Mister X si infittisce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 luglio 2021) Tanto si èdelle intercettazioni ambientali realizzate durante la prigionia di Totòma mai abbiamo sentito parlare dell’venuto. Leggere quei brogliacci è una gran fatica, ci si perde nei meandri delle frasi, tra dialetto stretto, parole incomprensibili, allusioni. Ma se si va avanti con pazienza ci si imbatte, appunto, nell’albanese. Non è che non ce ne eravamo accorti. Oggi su Il Dubbio Damiano Aliprandi dice che potrebbe essere lui l’di via. Quello di cui parla Spatuzza. Ma non può essere. Rivediamo tutta la vicenda. Il boss è nel carcere di ...