Rigori, l'arma segreta del portiere inglese: sulla borraccia le note su come li calcia ogni Azzurro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo studio degli avversari e delle loro abitudini sportive è fondamentale, specialmente a livello professionistico. Ma il portiere dell'Inghilterra, Jordan Pickford, durante la finalissima di Wembley contro l'Italia di Mancini, si è spinto oltre, e ha preferito riportare sulla propria borraccia tutte le traiettorie di tiro dal dischetto più frequentemente usate degli Azzurri di Mancini, in modo da poterle parare. Un trucchetto già usato in passato, quando l'Inghilterra spezzò la maledizione dei calci di rigore che perseguitava la nazionale dei Tre Leoni appuntandosi le traiettorie dei Rigoristi della Colombia ai quarti di ...

