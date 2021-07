Rifiuti, Raggi: “Io non mollo. Vado avanti e lotto a mani nude per difendere la mia città. Si deve impedire ai clan di condizionare il processo politico e democratico” (Di martedì 13 luglio 2021) “La criminalità con ‘la monnezza’ si arricchisce e prova a condizionare le amministrazioni. Questa mattina all’alba due persone sono state arrestate a Latina nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (leggi l’articolo): secondo l’accusa, un imprenditore operante nel settore dei Rifiuti avrebbe pagato 45mila euro a membri del clan camorristico ‘Di Silvio’ in cambio di duecento voti al capolista candidato da “Noi con Salvini” in occasione delle amministrative di Latina del 2016”. E’ quanto ha scritto, in un lungo post su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Lo scorso marzo, nell’ambito di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021) “La criminalità con ‘la monnezza’ si arricchisce e prova ale amministrazioni. Questa mattina all’alba due persone sono state arrestate a Latina nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (leggi l’articolo): secondo l’accusa, un imprenditore operante nel settore deiavrebbe pagato 45mila euro a membri delcamorristico ‘Di Silvio’ in cambio di duecento voti al capolista candidato da “Noi con Salvini” in occasione delle amministrative di Latina del 2016”. E’ quanto ha scritto, in un lungo post su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia. “Lo scorso marzo, nell’ambito di ...

Advertising

borrillo62 : RT @tbuccico69: Prefetto @Piantedosim sono mesi che le segnaliamo l'emergenza, @virginiaraggi fa campagna elettorale sulla nostra salute, s… - bartologrimald1 : RT @Cavalodiritorno: A proposito: #Zingaretti è stato multato dalla #UE per non aver programmato un piano rifiuti pur di boicottare la #Rag… - Lorenzodalbergo : Emergenza rifiuti, l'Ispra: la raccolta differenziata a Roma è tornata ai livelli del 2018. Per provare a uscire da… - 811Proudman : RT @Cavalodiritorno: A proposito: #Zingaretti è stato multato dalla #UE per non aver programmato un piano rifiuti pur di boicottare la #Rag… - EugenioCardi : RT @tbuccico69: Prefetto @Piantedosim sono mesi che le segnaliamo l'emergenza, @virginiaraggi fa campagna elettorale sulla nostra salute, s… -