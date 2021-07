Rifiuti: Calenda, a Roma governo commissari Regione e Comune (Di martedì 13 luglio 2021) "È tempo che intervenga il governo commissariando sui Rifiuti Regione e Comune che si sono dimostrati inetti e incapaci. Deve scendere in campo la Protezione civile ora". Lo scrive su Twitter Carlo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) "È tempo che intervenga ilando suiche si sono dimostrati inetti e incapaci. Deve scendere in campo la Protezione civile ora". Lo scrive su Twitter Carlo ...

Calenda: "A Roma situazione rifiuti fuori controllo" Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, lancia l'allarme su Twitter. ' La situazione rifiuti a Roma è fuori controllo. I romani non possono rimanere ostaggi di uno scontro politico e ...

Strade lercie a Settecamini, class action per la riduzione della Tari Da raccolta differenziata ‘porta a porta’ a barriere di rifiuti: percorrere le strade di Settecamini significa trovarsi di fronte uno scenario comune alla gran parte delle strade della città. Già perc ...

