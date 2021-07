Rifiuti abbandonati sul monte Calvario a Gorizia, parte la bonifica (Di martedì 13 luglio 2021) (Visited 91 times, 91 visits today) Notizie Simili: Referendum sulla giustizia, al via oggi a Gorizia la… Spunta una bomba durante i lavori sulle condutture… Polemiche per il senso ... Leggi su friulioggi (Di martedì 13 luglio 2021) (Visited 91 times, 91 visits today) Notizie Simili: Referendum sulla giustizia, al via oggi ala… Spunta una bomba durante i lavori sulle condutture… Polemiche per il senso ...

Advertising

apietrarota : RT @Sostenibile: Sos fiumi, microplastiche e rifiuti abbandonati non risparmiano neanche i corsi d’acqua - alaffranchi : @CarloCalenda Piccolo contributo non polemico. Qualche anno fa a Milano stavo in una zona dove venivano abbandonati… - Fabio_Biondi1 : RT @GarauSilvana: #Gallipoli dove governa il #Pd 'le strade sono letteralmente invase dall’immondizia' - StefanoIntorre : RT @GarauSilvana: #Gallipoli dove governa il #Pd 'le strade sono letteralmente invase dall’immondizia' - pablo13461 : RT @GarauSilvana: #Messina governata dal #cdx Zona Muricello... -