(Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Comunichiamo che a causa di un forte assorbimento edelle sorgenti addotte al serbatoio Castello del comune dia partire da questa sera, dalle ore 00:00 alle ore 06:00 del mattino successivo, effettueremo la chiusura notturna del servizio idrico per garantire una regolare erogazione nelle ore diurne. Leinteressate sono quelle di via Roma e tutto il centro storico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

MiC_Italia : Decreto #GrandiNavi: dal 1° agosto stop a quelle di stazza lorda superiore alle 25mila tonnellate davanti a San Mar… - zazoomblog : Riduzione della portata interruzione idrica a Morcone: ecco le zone - #Riduzione #della #portata - anteprima24 : ** #Riduzione della #Portata, interruzione idrica a #Morcone: ecco le #Zone ** - sonia_pallai : RT @MiC_Italia: Decreto #GrandiNavi: dal 1° agosto stop a quelle di stazza lorda superiore alle 25mila tonnellate davanti a San Marco. Qui… - RobRe62 : RT @wireditalia: Le azioni previste dovrebbero contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica di 10 gigatonnellate all'anno, circ… -

Ultime Notizie dalla rete : Riduzione della

Orizzonte Scuola

... un processo che Moody's prevede sarà completato a seguitofusione di SIA in Nexi, prevista ... L'agenzia di rating ritiene però che ladell'indebitamento sarà probabilmente più lenta del ...Per il presidenteRegione siciliana, Nello Musumeci, 'rendere sinergici, sul piano ...delle due istituzioni faciliterà il percorso di potenziamento del tempo pieno e la auspicatadell'...L'aumento dell'inflazione è temporaneo: "meglio non leggere troppo nei dati" attuali. Lo afferma Mary Daly, il presidente della Fed di San Francisco, in un'intervista a Cncb. (ANSA) ...Lidl Italia, catena di supermercati leader nel Paese e da sempre consapevole della propria responsabilità nei confronti dell’ambiente, compie un ulteriore passo avanti verso la creazione di un’economi ...