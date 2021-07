Ricordate la Signora Fotomonta e le sue visioni? Ecco che fine ha fatto (Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi Ricordate la Signora Fotomonta di Avanti Un Altro? Ecco che fine ha fatto oggi la bizzarra concorrente del programma di Canale 5. Di personaggi strani ad Avanti Un Altro ne abbiamo visti davvero tantissime nel corso del tempo. Chi più e chi meno, infatti, hanno tutti lasciato un piccolo “segno” nel piccolo-grande mondo fantastico Leggi su youmovies (Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Viladi Avanti Un Altro?chehaoggi la bizzarra concorrente del programma di Canale 5. Di personaggi strani ad Avanti Un Altro ne abbiamo visti davvero tantissime nel corso del tempo. Chi più e chi meno, infatti, hanno tutti lasciato un piccolo “segno” nel piccolo-grande mondo fantastico

Advertising

Gigi412Po : RT @ThePatriot_rule: @ale_moretti @eurodeputatipd @pdnetwork @TheProgressives Ricordate questa signora è quella delle tendine sulle croci a… - ThePatriot_rule : @ale_moretti @eurodeputatipd @pdnetwork @TheProgressives Ricordate questa signora è quella delle tendine sulle croc… - LucioMichele1 : RT @Casinistanews: #ilunatici ricordate che il 'pitone non è un serpente ma un pensiero frequente'..... La signora Eria vera animalista, sa… - RobertoArduini1 : RT @Casinistanews: #ilunatici ricordate che il 'pitone non è un serpente ma un pensiero frequente'..... La signora Eria vera animalista, sa… - Casinistanews : #ilunatici ricordate che il 'pitone non è un serpente ma un pensiero frequente'..... La signora Eria vera animalist… -