(Di martedì 13 luglio 2021)la momentanea chiusura per attivare un reparto Covid nel pieno della pandemia, ildeldi. Presenti, alla cerimonia che si è tenuta ieri, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato e il Direttore Generale della Asl2 Giorgio Casati. Un bel passo in avanti perché il, che si trova in via Alvaro del Portillo 192 nel quartiere di Trigoria, accresce l’offerta della sanità pubblica nel quadrante sud ovest ...

UnioneSarda : #Sardegna - Antiquarium Turritano, dopo due anni e mezzo riapre il museo - CorriereCitta : Riapre dopo 8 mesi il Pronto Soccorso del Campus Biomedico di Roma - Carlino_Forli : Riapre il polo museale dopo oltre un anno - sam_samu24 : RT @Tg3web: Dopo tre mesi risale il tasso di positività. Preoccupa la variante delta per le fasce più giovani della popolazione, meno coper… - NewsElezioni : Covid,Johnson:cauti,pandemia non finita Dal 19 luglio il Regno Unito riapre dopo il lockdown anti-Covid, ma è 'vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre dopo

il Resto del Carlino

A Bologna a luglioFICO,il lockdown e un grande restyling. E' il Parco del Cibo più grande al mondo, ma quali sono le ...PERAROLO DI CADORE - A Perarolo di Cadore è stato riaperto il bar, l'unico del centro storico del paese. Una notizia accolta con gioia dai residentiche la precedente gestione aveva chiuso per andare in pensione. Sono passati due anni, i peggiori del secolo per la pandemia che, non solo ci ha costretti in casa, ma ha pure impedito o ...Rischio nuovi focolai di covid dopo i festeggiamenti di piazza per la vittoria dell ... Lì hanno declassato la pandemia ad influenza e dal 19 luglio riaprono, si accetta di avere un morto ogni 1000 ...Sale il numero dei vaccinati, ma torna a crescere anche l’incidenza dei contagi da Covid-19. Si teme una nuova impennata dei casi dopo i ...