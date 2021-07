Riapertura scuole, in arrivo soldi per nuovi banchi e potenziamento DAD. Il Governo si tutela contro il COVID (Di martedì 13 luglio 2021) Il decreto sostegni bis, i cui emendamenti sono stati approvati in commissione bilancio alla Camera prevede diverse misure che riguardano la Riapertura scuole in vista di settembre. Ci sono fondi per i banchi e in generale arredi scolastici ma anche investimenti per la didattica a distanza, nel caso la situazione epidemiologica lo richieda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 luglio 2021) Il decreto sostegni bis, i cui emendamenti sono stati approvati in commissione bilancio alla Camera prevede diverse misure che riguardano lain vista di settembre. Ci sono fondi per ie in generale arredi scolastici ma anche investimenti per la didattica a distanza, nel caso la situazione epidemiologica lo richieda. L'articolo .

