Advertising

nenciafi : RT @qn_lanazione: Resistenza: morto a Empoli il partigiano 'Tito' - qn_lanazione : Resistenza: morto a Empoli il partigiano 'Tito' - rep_firenze : Resistenza: morto a Empoli il partigiano 'Tito' - JClementsWibble : RT @Hullbhoy: Buongiorno. La resistenza è tutto! Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Bella Ciao. - Hullbhoy : Buongiorno. La resistenza è tutto! Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Bella Ciao. -

Ultime Notizie dalla rete : Resistenza morto

La Repubblica Firenze.it

ieri a Empoli l'ex partigiano William Lucchesi , 95 anni, conosciuto per il nome di battaglia ' Tito '. A darne notizia il Comune oggi, specificando che il decesso è avvenuto nella sua ...KTS (Londre Sylvester), 31 anni , èpoco dopo il suo arrivo in ospedale: da quanto si legge ... Era stato trovato in possesso di un'arma e aveva fattoalla polizia, per cui ha pagato i ...Empoli, 13 luglio 2021 - È morto ieri a Empolil'ex partigiano William Lucchesi, 95 anni, conosciuto per il nome di battaglia 'Tito'. A darne notizia il Comune oggi, specificando ...Il rapper KTS Dre è stato ucciso durante una sparatoria, poco dopo l’uscita dalla prigione, mentre Indian Red Boy è stato ucciso durante una ...