Resident Evil Village pirata gira meglio dell’originale!

Si dice che non tutto il male viene per nuocere. Sembrerebbe che la versione pirata di Resident Evil Village gira meglio di quella originale, con questo naturalmente non vogliamo in alcun modo nè approvare nè favorire o pubblicizzare la pirateria, tuttavia è interessante vedere di come dei piccoli accorgimenti possono fare realmente la differenza. Resident Evil Village Originale contro pirata La versione originale di Resident Evil Village si affida al Denuvo, un ...

