Renzi indagato per finanziamento illecito insieme a Lucio Presta: la batosta della Procura di Roma (Di martedì 13 luglio 2021) Un nuovo fronte giudiziario si apre per Matteo Renzi: il leader di Italia Viva è indagato dalla Procura di Roma insieme al produttore Lucio Presta. L’ipotesi alla base dell’inchiesta sono finanziamento illecito e false fatturazioni in relazione al documentario Firenze secondo me. Renzi indagato per finanziamento illecito Ideato e condotto da Renzi e realizzato dalla Arcobaleno Tre di Presta, il documentario è andato in onda in quattro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Un nuovo fronte giudiziario si apre per Matteo: il leader di Italia Viva èdalladial produttore. L’ipotesi alla base dell’inchiesta sonoe false fatturazioni in relazione al documentario Firenze secondo me.perIdeato e condotto dae realizzato dalla Arcobaleno Tre di, il documentario è andato in onda in quattro ...

