Renzi indagato, l’ex premier: “Niente da nascondere”. Poi attacca i pm: “Non ho paura di niente e nessuno” (Di martedì 13 luglio 2021) Con un video pubblicato su internet l’ex premier Matteo Renzi ha commentato la vicenda che lo vede coinvolto in un’indagine per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip, Lucio Presta. “Casualmente, proprio oggi, ricevo una telefonata – spiega l’ex premier – mi chiama un giornalista, Emiliano Fittipaldi, e mi dice ‘senatore ti comunico che sei indagato dalla procura di Roma”. “Quest’avviso di garanzia non so in cosa possa sostanziarsi – aggiunge nel video il senatore – perché tutte le nostre attività sono legittime“. Quindi continua: “Si parla di una mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Con un video pubblicato su internetMatteoha commentato la vicenda che lo vede coinvolto in un’indagine per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip, Lucio Presta. “Casualmente, proprio oggi, ricevo una telefonata – spiega– mi chiama un giornalista, Emiliano Fittipaldi, e mi dice ‘senatore ti comunico che seidalla procura di Roma”. “Quest’avviso di garanzia non so in cosa possa sostanziarsi – aggiunge nel video il senatore – perché tutte le nostre attività sono legittime“. Quindi continua: “Si parla di una mia ...

