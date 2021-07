Renzi “Finanziamento illecito? Niente da nascondere” (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo avviso di garanzia non so in cosa possa sostanziarsi. Tutte le mie attività sono lecite e legittime. Quando arriveranno gli atti, e non i tweet dei giornalisti, potremo confrontarci”. Lo dice, in una diretta facebook Matteo Renzi, indagato per Finanziamento illecito. “Vado avanti con più decisione di prima – aggiunge – Non ho nulla da nascondere, buon lavoro ai magistrati. Se qualcuno pensa che mi passa il sorriso non mi conosce”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo avviso di garanzia non so in cosa possa sostanziarsi. Tutte le mie attività sono lecite e legittime. Quando arriveranno gli atti, e non i tweet dei giornalisti, potremo confrontarci”. Lo dice, in una diretta facebook Matteo, indagato per. “Vado avanti con più decisione di prima – aggiunge – Non ho nulla da, buon lavoro ai magistrati. Se qualcuno pensa che mi passa il sorriso non mi conosce”.(ITALPRESS).

