Renzi e Presta indagati per finanziamento illecito e false fatturazioni. L’inchiesta della Procura di Roma riguarda il documentario “Firenze secondo me” (Di martedì 13 luglio 2021) Il leader di Italia viva Matteo Renzi e l’agente dei vip Lucio Presta, secondo quanto riferiscono le edizioni online di Corriere e Domani, sono indagati dalla Procura di Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni. L’inchiesta riguarda i rapporti economici e i bonifici da quasi 750mila euro versati dalla società di Presta all’ex premier per il documentario Firenze secondo me, andato in onda su Discovery e alcuni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021) Il leader di Italia viva Matteoe l’agente dei vip Lucioquanto riferiscono le edizioni online di Corriere e Domani, sonodalladiperi rapporti economici e i bonifici da quasi 750mila euro versati dalla società diall’ex premier per ilme, andato in onda su Discovery e alcuni ...

