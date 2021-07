Regole Covid saltate dopo la vittoria dell’Italia, D’Amato: ‘Ora basta o torna il coprifuoco’ (Di martedì 13 luglio 2021) dopo 53 anni dall’ultima volta l’Italia è di nuovo Campione d’Europa, con gli azzurri di Roberto Mancini che domenica 11 luglio hanno scritto una delle pagine più belle del calcio italiano. Una data che difficilmente si dimenticherà. Ai rigori e alla parata di “Gigi” Donnarumma i tifosi italiani, che erano tutti con il fiato sospeso, sono esplosi. Urla di gioia, caroselli in tutte le città, fuochi di artificio, baci e abbracci in un‘Italia unita da Nord a Sud. Una vittoria quasi liberatoria, se non fosse che il Coronavirus ancora non è stato sconfitto e la battaglia sul campo è ancora tutta da vincere. E dopo 48 ore da quell’esultanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021)53 anni dall’ultima volta l’Italia è di nuovo Campione d’Europa, con gli azzurri di Roberto Mancini che domenica 11 luglio hanno scritto una delle pagine più belle del calcio italiano. Una data che difficilmente si dimenticherà. Ai rigori e alla parata di “Gigi” Donnarumma i tifosi italiani, che erano tutti con il fiato sospeso, sono esplosi. Urla di gioia, caroselli in tutte le città, fuochi di artificio, baci e abbracci in un‘Italia unita da Nord a Sud. Unaquasi liberatoria, se non fosse che il Coronavirus ancora non è stato sconfitto e la battaglia sul campo è ancora tutta da vincere. E48 ore da quell’esultanza ...

CorriereCitta : Regole Covid saltate dopo la vittoria dell’Italia, D’Amato: ‘Ora basta o torna il coprifuoco’ - FRANCESC0PAGANO : RT @Agenzia_Italia: Nuove regole anti-Covid, Seul vieta il Gangnam Style in palestra - Agenzia_Italia : Nuove regole anti-Covid, Seul vieta il Gangnam Style in palestra - eziamor : @EnzoMas48 Io invece mi faccio un sacco di domande da sempre e per proteggermi dal covid seguo le regole di base. A… - news_rimini : Regole anti Covid non rispettate, imposta la chiusura a un hotel di Riccione - Riccione - Attualità -