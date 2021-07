Regione Lazio: approvato regolamento servizi educativi e nido domestico (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – La Giunta Regionale del Lazio ha approvato il regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7, concernente “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”, e la Dgr con la quale vengono definiti gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Nidi Domestici, ai sensi degli articoli 40 e 41 della medesima legge. A darne notizia è l’assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp della Regione Lazio Alessandra Troncarelli. “Il regolamento rappresenta il naturale proseguo della legge ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – La Giunta Regionale delhaildi attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7, concernente “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”, e la Dgr con la quale vengono definiti gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Nidi Domestici, ai sensi degli articoli 40 e 41 della medesima legge. A darne notizia è l’assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp dellaAlessandra Troncarelli. “Ilrappresenta il naturale proseguo della legge ...

