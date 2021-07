Red | il teaser trailer del nuovo film d' animazione Pixar

(Di martedì 13 luglio 2021) Diventare grandi è un'impresa non da poco, ma è ancora più difficile nel caso di 'Red' , ild'in cui la protagonista si trasforma in un panda rosso gigante ogni volta che ...

L'uscita nelle sale cinematografiche è ancora lontana, perché si parla della prima metà del 2022, ma non tanto da rendere inutile untrailer . Detto fatto, eccolo fresco di pubblicazione., ...arriverà nel corso del 2022è il nuovo lungometraggio nato dalla collaborazione tra Disney e Pixar che è stato annunciato, per la prima volta, durante il Disney Investor Day di dicembre scorso, insieme a tantissimi altri ...È la storia di una ragazzina che si trasforma in un panda rosso gigante quando è troppo emozionata: uscirà nel 2022 ...Red è il nuovo lungometraggio animato Pixar che dovrebbe arrivare nel corso del 2022. Di recente è stato pubblicato il primo teaser trailer.