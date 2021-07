Recovery | Tinagli | ' Europa c' è | Italia riparte'

(Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Con il via libera finale dell'Ecofin a 12Plan, compreso quellono, oggi inizia la strada per costruire un Paese migliore e più dinamico. Un'opportunità unica, una sfida da vincere insieme. L'c'è, l'". Lo scrive su Twitter Irene, vice segretaria del Partito democratico e presidente della Commissione Economia del Parlamento Europeo.

Roma, 13 lug. "Con il via libera finale dell'Ecofin a 12 Recovery Plan, compreso quello italiano, oggi inizia la strada per costruire un Paese migliore e più di ...Il Consiglio Ecofin dell'Ue ha dato a Bruxelles la sua approvazione finale ai primi 12 Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) del Recovery Plan post-pandemico europeo "Next Generation EU", com ...